F1, acceso il motore della Ferrari SF21. La presentazione della monoposto sarà il 10 marzo! (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una mattinata speciale quella a Maranello. Alle ore 9.00, infatti, il motore della Ferrari SF21 ha iniziato a “pulsare” dando il via ufficiale all’annata 2021 che si spera sia quella del riscatto per la scuderia del Cavallino Rampante in F1. II 2020 è stato un anno estremamente negativo sotto tutti i punti di vista e la sesta posizione nella classifica iridata dei costruttori ha posto l’accento sulle criticità della squadra e della macchina. Con il nuovo progetto ci si augura di avere meno problemi. Pochi minuti prima dell’accensione il Team Principal Mattia Binotto ha voluto parlare ai componenti del team, che hanno potuto assistere a questo importante momento da remoto, collegati in audio e video, come viene riportato dal sito ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una mattinata speciale quella a Maranello. Alle ore 9.00, infatti, ilha iniziato a “pulsare” dando il via ufficiale all’annata 2021 che si spera sia quella del riscatto per la scuderia del Cavallino Rampante in F1. II 2020 è stato un anno estremamente negativo sotto tutti i punti di vista e la sesta posizione nella classifica iridata dei costruttori ha posto l’accento sulle criticitàsquadra emacchina. Con il nuovo progetto ci si augura di avere meno problemi. Pochi minuti prima dell’accensione il Team Principal Mattia Binotto ha voluto parlare ai componenti del team, che hanno potuto assistere a questo importante momento da remoto, collegati in audio e video, come viene riportato dal sito ...

OA_Sport : #F1 La Ferrari comincia ufficialmente il 2021 con l'accensione del motore. La presentazione di squadra e vettura sa… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Si è accesa la Ferrari SF21. Binotto: “Decisi a riscattarci. Auto migliore in ogni area” - Sport_Fair : #F1, acceso il nuovo motore #Ferrari IL VIDEO - sportli26181512 : F1, la Ferrari accende la SF21: ascolta il motore della monoposto per il 2021: La SF21 è pronta a cominciare la sua… - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Si è accesa la Ferrari SF21. Binotto: “Decisi a riscattarci. Auto migliore in ogni area” -