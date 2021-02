Evelyn Waugh racconta la "giovinezza permanente" da cui nasce la letteratura

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Stenio Solinas «Autobiografia di un perdigiorno» è un potente affresco di un'età che l'autore ha sempre rimpianto Una volta compiuti i sessant'anni,cominciò ad accorgersi che la noia stava prendendo il sopravvento sulla vita. Non che fino ad allora non si fosse annoiato, tutt'altro, e il viaggiare come lo sbronzarsi, lo scrivere come lo sposarsi, persino l'arruolarsi e il farsi paracadutare oltre-Manica erano stati i tanti modi con cui la vita aveva combattuto e sconfitto la noia, tutte battaglie di una guerra che si rivelava però interminabile, un po' come le guerre di successione, di religione, dei trent'anni Era stato una vecchia amica a metterlo in allarme, avvertendolo che agli occhi di molti era diventato noioso: «È stato per me un fatto traumatico. Certo, tutti siamo noiosi per qualcuno, ma ne siamo consapevoli. Il ...