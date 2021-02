Europa, i rumors sul Governo che sta per nascere in Italia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quando durante il Governo Conte 1 l’Europa manifesto un netto dissenso che coinvolse anche Mario Draghi, che adesso è in procinto di formare un nuovo Governo. Lo stesso sta succedendo adesso forse proprio in relazione a quanto accadde due anni fa. Che il nuovo Governo Italiano in via di formazione guidato da Giuseppe Conte non piacesse a buona parte della stampa internazionale lo si era capito. A pubblicare articoli ed editoriali critici sull’alleanza nata nel Conte 1 fra il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Salvini erano stati fra gli altri il New York Times, il Financial Times e la Frankfurter Allgemeine. Ora però un articolo dello Spiegel sembra andare più verso il caso diplomatico. L’ambasciatore Italiano a Berlino Pietro Benassi ha inviato una lettera al sito del giornale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quando durante ilConte 1 l’manifesto un netto dissenso che coinvolse anche Mario Draghi, che adesso è in procinto di formare un nuovo. Lo stesso sta succedendo adesso forse proprio in relazione a quanto accadde due anni fa. Che il nuovono in via di formazione guidato da Giuseppe Conte non piacesse a buona parte della stampa internazionale lo si era capito. A pubblicare articoli ed editoriali critici sull’alleanza nata nel Conte 1 fra il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Salvini erano stati fra gli altri il New York Times, il Financial Times e la Frankfurter Allgemeine. Ora però un articolo dello Spiegel sembra andare più verso il caso diplomatico. L’ambasciatoreno a Berlino Pietro Benassi ha inviato una lettera al sito del giornale ...

