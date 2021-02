Eugenie di York lascia la clinica al fianco del nuovo royal baby | ritratto di felicità

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il ritratto della felicità. La neomamma Eugenie di York è stata paparazzata all’uscita del Portland Hospital, sul sedile posteriore della sua auto, al fianco del figlio appena nato. Con indosso un cappotto cammello e un abito tartan, ha alzato la mano destra per salutare i fotografi: al volante il marito, Jack Brooksbank, che con un occhio guardava la strada e con l’altro controllava la dolce metà dallo specchietto retrovisore.

Che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto un'altra bella notizia: la nascita del primo figlio didie Jack Brooksbank .Nell'estate 2016,difu una delle prime persone ad essere informata della relazione tra Harry d'Inghilterra , suo cugino, e Meghan Markle , l'allora nuova fidanzata. D'altronde era cosa frequente che il ...I paparazzi hanno immortalato la principessa in auto, all’uscita del Portland Hospital: al volante il marito, Jack Brooksbank, e lei sul sedile posteriore insieme al figlio. Tutta la gioia di tornare ..."Benché felici di sostenere la regina quando richiesto, Eugenia e Beatrice hanno una visione molto diversa" Non sono tempi facili per la Regina Elisabetta: che succede a queste nuove generazioni royal ...