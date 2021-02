Espulso nel 2016 dall’Italia, era rientrato illegalmente: arrestato 26enne a Qualiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Era stato Espulso dal territorio italiano nel 2016, ma era riuscito a rientravi da clandestino. I Carabinieri della stazione di Qualiano lo hanno scoperto ed arrestato. Espulso nel 2016 dall’Italia, era rientrato come clandestino: arrestato a Qualiano Si tratta di un albanese di 26 anni, finito stavolta in manette per ingresso illegale nel territorio dello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Era statodal territorio italiano nel, ma era riuscito a rientravi da clandestino. I Carabinieri della stazione dilo hanno scoperto ednel, eracome clandestino:Si tratta di un albanese di 26 anni, finito stavolta in manette per ingresso illegale nel territorio dello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

