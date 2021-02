Esmé Bianco di “Game of Thrones” accusa Marilyn Manson: “Mi ha rincorsa per casa brandendo un’ascia” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Mi ha rincorsa per casa brandendo un’ascia, ero sua prigioniera”. Dopo la denuncia dell’attrice Evan Rachel Wood, emergono nuove inquietanti accuse contro, Brian Hugh Warner, meglio noto come Marilyn Manson: a parlare adesso è Esmé Bianco, la “Ros” di Game Of Thrones, che in un’intervista a The Cut ha rivelato i retroscena della sua relazione con il cantante. I due sono stati insieme ne tra il 2009 e il 2011: Esmé Bianco ha definito il loro un rapporto “tossico”, che le ha lasciato ferite fisiche e ì un disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Nel 2011, dopo anni di relazione a distanza, fu proprio Marilyn Manson a convincere l’attrice britannica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Mi haper, ero sua prigioniera”. Dopo la denuncia dell’attrice Evan Rachel Wood, emergono nuove inquietanti accuse contro, Brian Hugh Warner, meglio noto come: a parlare adesso è, la “Ros” diOf, che in un’intervista a The Cut ha rivelato i retroscena della sua relazione con il cantante. I due sono stati insieme ne tra il 2009 e il 2011:ha definito il loro un rapporto “tossico”, che le ha lasciato ferite fisiche e ì un disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Nel 2011, dopo anni di relazione a distanza, fu proprioa convincere l’attrice britannica ...

Ultime Notizie dalla rete : Esmé Bianco Marilyn Manson shock: dettagli horror in un'intervista TV

Durante l intervista la Bianco ha rivelato che le ci sono voluti sette anni per rendersi conto delle violenze subite dal rocker durante la loro relazione poich pensava che lui l amasse. L attrice ha ...

Esme Bianco contro Marilyn Manson: 'Ero una prigioniera, lo lasciai dopo avermi inseguito con un'ascia'

Nel primo episodio di Game of Thrones Esme Bianco ha interpretato una prostituta. L'attrice ha rivelato che Manson faceva vedere la scena a tutti i suoi ospiti per umiliarla: 'Inventavo scuse per lui.

