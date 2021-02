Esclusiva | dg Reggina | oggi incontro Gallo-Mangiarano per la firma

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Un nuovo direttore generale per laè in programma a Roma l’tra Giuseppee Lucaper la definizione dell’accordo. Sarà l’ex Trapani il sostituto di Antonio Tempestilli che nelle ultime ore ha rassegnato le dimissioni, malgrado un contratto in scadenza nel 2023. Dopo una lunga serie di consultazioni, il numero uno del club amaranto ha deciso di puntare suche, tra le altre cose, ha alle spalle un’esperienza con il Milan. Il summit nella Capitale porterà alla definizione degli accordi, in modo tale da permettere adi essere subito operativo. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : ESCLUSIVA TMW - Tempestilli: 'Alla Reggina percorso non chiaro. Rinunciato a 18 mesi di contratto' - psb_original : ESCLUSIVA PSB - Colucci: 'Pescara e Reggina? Spero possano raggiungere la salvezza. E su Edera...' #SerieB - psb_original : ESCLUSIVA PSB - Reggina, Ds Taibi: 'Gli episodi non hanno aiutato Toscano, Baroni è tra le eccellenze della Serie B… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Reggina

alfredopedulla.com

Dove vedere la partita in TV e streaming La partita- Entella, valida per la giornata 22 di Serie B, sarà trasmessa in diretta esulla piattaforma streaming DAZN Italia. Gli ...Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse insu DAZN Italia e saranno visibili per i ... Lunedì 15 febbraio 21:00- Cosenza(4 - 2 - 3 - 1): Nicolas; Lakicevic, ...Oltre due ore di riunione tecnicoperativa ieri nella sede dell’Ente Nazionale di Aviazione Civile, accogliendo di buon grado la richiesta dell’On. Francesco Cannizzaro. Esclusivo oggetto del vertice r ...La partita Reggina - Virtus Entella di Mercoledì 10 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 22° giornata di Serie B ...