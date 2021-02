Esce in pantofole ma sono super lusso. Chiara Ferragni, qui siamo oltre: il prezzo totale del look è incredibile. Praticamente addosso ha un patrimonio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Chiara Ferragni, con il pancione è ancora più bella. La nota influencer sta proseguendo il periodo della dolce attesa e tra alti e bassi non perde occasione di mostrarsi in pubblico con abiti di tendenza. Sicuramente il momento delicato richiede un abbigliamento più comodo, ma non per questo la Ferragni rinuncia a uno stile unico e a tratti anche decisamente ‘bizzarro’. La dolce attesa è sempre un momento unico per una donna. Un capitolo di vita che dà modo di prendere consapevolezza di una femminilità dalle mille sfumature e che in quanto tale richiede serenità e anche un pizzico di fantasia. Se fino a questo momento abbiamo avuto modo di vedere l’influencer nei suoi soliti sensualissimi miniabiti con tanto di scollatura, adesso scopriremo un look decisamente più comodo ma sicuramente trendy. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021), con il pancione è ancora più bella. La nota influencer sta proseguendo il periodo della dolce attesa e tra alti e bassi non perde occasione di mostrarsi in pubblico con abiti di tendenza. Sicuramente il momento delicato richiede un abbigliamento più comodo, ma non per questo larinuncia a uno stile unico e a tratti anche decisamente ‘bizzarro’. La dolce attesa è sempre un momento unico per una donna. Un capitolo di vita che dà modo di prendere consapevolezza di una femminilità dalle mille sfumature e che in quanto tale richiede serenità e anche un pizzico di fantasia. Se fino a questo momento abbiamo avuto modo di vedere l’influencer nei suoi soliti sensualissimi miniabiti con tanto di scollatura, adesso scopriremo undecisamente più comodo ma sicuramente trendy. ...

Itsmik6 : Chiara Ferragni esce con le pantofole e i calzini Chiara amore mia nonna è fiera di te, ma anche incazzata le hai… - leone52641 : RT @burtmunro81: @ilariacapua Stia in Florida e per cortesia non venga in Italia come ministro. Una che non esce di casa da un anno non ha… -