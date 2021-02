“Eravamo 14 tra maschi e femmine…” GF Vip a luci rosse | il racconto hot di Andrea Zenga al GF Vip lascia gli altri a bocca aperta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Tommaso Zorzi Late show può forse essere identificato come lo spin-off del Grande Fratello Vip? Anche la seconda puntata dello show condotto dall’influencer milanese si è dimostrata piena di gag e di divertimento: interviste, giochi e una sorta di “verità o penitenza”. I vipponi non hanno avuto più tregua. Boom di ascolti per il Late show di Tommaso Zorzi, dalle 23,30 alle 2 del mattino, il Canale 55 di Mediaset Extra ha totalizzato il 4.7% di share, con un numero di telespettatori pari a 374.000. Un nuovo record rispetto al 2.7% della scorsa puntata e un risultato imprevedibile rispetto alla media della rete. Qui però non parleremo più di share, bensì di ménage à trois e orge… Pronti?! (Continua dopo le foto) Durante la puntata di ieri del Tommaso Zorzi Late Show, alcuni vippponi hanno confessato di aver fatto esperienza di ménage à trois, orge e altro. Ma di chi si tratta? E ...