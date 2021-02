Era il terrore delle farmacie: preso rapinatore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cremona, 12 febbraio 2021 - E' stato identificato e fermato nel giro di poche ore il rapinatore della farmacia di Sesto ed Uniti . Si tratta di un 37enne di Cremona, con precedenti penali legati al ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cremona, 12 febbraio 2021 - E' stato identificato e fermato nel giro di poche ore ildella farmacia di Sesto ed Uniti . Si tratta di un 37enne di Cremona, con precedenti penali legati al ...

Cremona, 12 febbraio 2021 - E' stato identificato e fermato nel giro di poche ore il rapinatore della farmacia di Sesto ed Uniti . Si tratta di un 37enne di Cremona, con precedenti penali legati al ...

Shelley Duvall, ora malata: "Ho ancora gli incubi se penso a 'Shining'"

Ancora oggi Duvall ricorda con terrore le maratone sul set, un lavoro che l'ha perseguitata tutta ... Come è noto ci vollero 56 settimane per girare quel film poichè Stanley Kubrick era un perfezionista.

Napoli, terrore alla posta: uomo travestito da carabiniere effettua rapina

Napoli - Attimi di terrore all'interno di un ufficio postale di Licola Borgo dove un uomo, travestito da carabiniere ha messo in atto una rapina ...

