Emergenza Covid: l'Italia cambia nuovamente colore. Ecco tutte le novità (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tornano a cambiare i colori per l'Italia che attualmente è quasi tutta in zona gialla, la quale permette gli spostamenti tra comuni ma non ancora quelli tra regioni. Si torna a sciare Ma buone notizie almeno per quanto riguarda il turismo, a quanto pare infatti dal 15 febbraio saranno riaperti alcuni impianti sciistici, fermo restando che ci si potrà recare solo in quelli presenti nella propria regione. Leggiamo su Vanity Fair È una partenza con gli impianti aperti solo al 30% della portata massima Il via libera è dal 15 febbraio e proprio in questa giornata partiranno Lombardia e Piemonte. Il 17 tocca al Trentino (non l'Alto Adige che è zona rossa fino al 28 febbraio), il 18 la Valle d'Aosta. Il Veneto decide oggi, ma Cortina si scia solo dopo la fine dei mondiali il 21 febbraio. Sull'Appennino è pronto alla partenza il comparto in ...

