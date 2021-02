Elisabetta Gregoraci | lo spacco è disarmante | dal basso si vede tutto – FOTO

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La bellissima showgirl calabrese come sempre infiamma il web con uno dei suoi scatti sexy e provocanti. Pronta per la puntata di questa sera del Gf Vip con un outfit impeccabile! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real)è senza dubbio il personaggio che ha fatto L'articolo proviene da YesLife.it.

RossellaStell10 : RT @dockyard_: ma Giulia Salemi si è vestita da Elisabetta Gregoraci? #gfvip #gregorelli - sadmo24 : Ma solo io ho notato che Giulia Salemi ha gli stessi vestiti, la stessa acconciatura e lo stesso trucco di Elisabet… - M_atil_de03 : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci vestita con il tricolore italiano #GFVIP - TheKingSupreme : Il programma di chiama #GFVIP perchè sennò ALFONSO SIGNORINI E LA SUA OSSESSIONE PER ELISABETTA GREGORACI pareva troppo lungo... - Chiara_872 : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci vestita con il tricolore italiano #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Mediaset Play

Prima Pierpaolo ha ammesso di provare ancora qualcosa per lei, poi si è parlato del possibile flirt cone, infine, di quello effettivo con Giulia Salemi . Proprio in merito alle ...... lo scorso mese, ha fatto sentire la sua voce con un post nel quale ha detto la sua sul rapporto tra l'amico Pierpaolo e Giulia Salemi, cercando di chiudere il capitolo. 'Da ...Ecco tutte le curiosità circa l'abito indossato dalla modella Dayane Mello nel corso della puntata di questa sera del GF Vip.Alfonso Signorini parla del Grande Fratello Vip e dei vari momenti di volgarità che hanno in qualche modo contraddistinto quest’edizione. Al Grande Fratello Vip infatti non sono ...