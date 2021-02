Elisabetta Canalis torna in Sardegna Cosa succede?

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 12 febbraio 2021)è adorata dai fan, soprattutto per gli splendidi scatti che ogni volta condivide con loro.si vaccina Tuttavia, questa volta la bella sarda ha voluto mostrare una Stories di Instagram molto particolare;, infatti, ha fatto il vaccino anti Covid. Il piano vaccinale negli Stati Uniti prosegue a ritmo serrato e la 42enne non ha voluto attendere; a Los Angeles si è fatta iniettare il siero contro il Covid-19 della casa farmaceutica Moderna, oltre ad aver fatto anche il richiamo.è sollevata e mostra ai suoi fan quello che sta facendo: “Finalmente riabbraccerò mia madre” L’indimenticabile ex velina del tg satirico Striscia la Notizia è felice; grazie al richiamo, infatti, potrà volare in Italia per ...