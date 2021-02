Elisabetta Canalis si vaccina negli USA | “Preferirei ci fosse mia madre al mio posto”

(Di venerdì 12 febbraio 2021)si ètaStati Uniti. Lo fa sapere lei stessa tramite delle storie pubblicate su Instagram. In un periodo complesso quale quello che stiamo vivendo, lazione può rappresentare una salvezza; questo è in parte il messaggio cheha voluto inviare ai propri follower. Le è stato inoculato il vaccino Modera, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

MediasetTgcom24 : Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti-Covid: “Posso riabbracciare mia madre” #elisabettacanalis… - ModaCorriere : Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid: «Ora posso finalmente riabbracciare mia madre» - zazoomblog : Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti-Covid: “Posso riabbracciare mia madre” - #Elisabetta #Canalis #fatto… - marcoluci1 : RT @Corriere: Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid: «Ora posso finalmente riabbracciare mia m... - Corriere : Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid: «Ora posso finalmente riabbracciare mia madre» -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Tra i personaggi famosi dello spettacolo italiano che hanno già ricevuto il vaccino anti - Covid c'è, felicissima di comunicare la notizia ai suoi fan. " Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto ", ha scritto la soubrette sarda su ...non ha potuto nascondere la sua incontenibile gioia neanche attraverso i social: finalmente l'ex velina è riuscita a sottoporsi al vaccino anti - Coronavirus a Los Angeles, città in ...Elisabetta Canalis si è vaccinata negli Stati Uniti. Lo fa sapere lei stessa tramite delle storie pubblicate su Instagram. In un ...Elisabetta Canalis ha condiviso con tutti i suoi fan una scelta molto importante che ha deciso di fare. Scopriamone insieme di più.