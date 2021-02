DVitolo : RT @MediasetTgcom24: Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti-Covid: “Posso riabbracciare mia madre” #elisabettacanalis - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti-Covid: “Posso riabbracciare mia madre” #elisabettacanalis - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti-Covid: “Posso riabbracciare mia madre” #elisabettacanalis - MediasetTgcom24 : Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti-Covid: “Posso riabbracciare mia madre” #elisabettacanalis… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

'Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto' scrivepostando gli scatti da Los Angeles durante la vaccinazione anti - Covid. La ex velina ha ricevuto in California la dose di Moderna e ora finalmente programma il viaggio in Italia ...San Valentino: daa Melissa Satta, passando per Marica Pellegrinelli e Bella Hadid, le celeb giocano a "chi è la più sexy". Secondo voi chi ...Una giornata di grande felicità per Elisabetta Canalis quella di ieri e una gioia che ha voluto condividere con tutte le persone che la seguono. Sui social ha postato infatti le immagini della sua ...“Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto” scrive Elisabetta Canalis postando gli scatti da Los Angeles durante la vaccinazione anti-Covid. La ex vel ...