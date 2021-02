Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti Covid | ' Finalmente potrò riabbracciare mia madre'

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La showgirl, che vive a Los Angeles, si è vaccinata e ha pianificato il viaggio in Italia per rivedere la famiglia dopo ...

MediasetTgcom24 : Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti-Covid: “Posso riabbracciare mia madre” #elisabettacanalis… - UnioneSarda : #Covid19, la gioia di Elisabetta Canalis dopo il vaccino - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Elisabetta Canalis vaccinata: «Ora posso tornare in Italia e riabbracciare mia mamma» - DonnaGlamour : Elisabetta Canalis gioisce con i fan: “Finalmente questo giorno è arrivato” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A LOS ANGELES - Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti-Covid: 'Potrò riabbracciare mia madre' -

La showgirl, che vive a Los Angeles, si è vaccinata e ha pianificato il viaggio in Italia per rivedere la famiglia dopo ...Continua la campagna di vaccinazione anti Covid negli Stati Uniti, e tra i vaccinati c'è anche, che vive da tempo a Los Angeles e ha postato tra le sue stories di Instagram il video mentre le viene somministrata la seconda dose. Allaè toccato il vaccino Moderna, uno ...«Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto» scrive Elisabetta Canalis postando nelle stories instagram un video ..."Sono grata a questo paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi. La prossima settimana potrò finalmente riabbracciare mia madre, che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo moment ...