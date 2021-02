Eliminata Maria Teresa Ruta dal GF Vip, Guenda furiosa: “Presa di mira” (Di sabato 13 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta è stata Eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip a cinque mesi dal suo ingresso, superando ben 21 nominationE’ stato decretato il voto del pubblico, che tra Samantha, Maria Teresa e Andrea Zenga stavolta non ha salvato Maria Teresa, che è tornata a casa. Per lei nessuna finale, ma la rabbia dapprima per aver ricevuto dai suoi compagni d’avventura 22 nomination. Eppure si pensava per lei alla finale. Ma così non è stato e la splendida donna che regala il suo sorriso in ogni occasione ha dovuto interrompere la sua avventura al Gf Vip. Maria Teresa non l’ha Presa affatto bene e subito dopo il verdetto è andata via velocemente verso la porta rossa con i vipponi che le andavano dietro ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 febbraio 2021)è statadalla casa del Grande Fratello Vip a cinque mesi dal suo ingresso, superando ben 21 nominationE’ stato decretato il voto del pubblico, che tra Samantha,e Andrea Zenga stavolta non ha salvato, che è tornata a casa. Per lei nessuna finale, ma la rabbia dapprima per aver ricevuto dai suoi compagni d’avventura 22 nomination. Eppure si pensava per lei alla finale. Ma così non è stato e la splendida donna che regala il suo sorriso in ogni occasione ha dovuto interrompere la sua avventura al Gf Vip.non l’haaffatto bene e subito dopo il verdetto è andata via velocemente verso la porta rossa con i vipponi che le andavano dietro ...

giad90 : RT @daienamelluu: rendiamoci conto che comodino andrea zelletta è dentro ed è pure un candidato per la finale e maria teresa ruta è stata e… - _Phinny_ : RT @daienamelluu: rendiamoci conto che comodino andrea zelletta è dentro ed è pure un candidato per la finale e maria teresa ruta è stata e… - daienamelluu : rendiamoci conto che comodino andrea zelletta è dentro ed è pure un candidato per la finale e maria teresa ruta è s… - ImmaGiordano : @vicin_maria Cri però penso che sia eliminata anche per le cose che ha detto in questi giorni. Anche perché Tommi h… - Dany49102895 : @EliaAntonella Ciao Elia voglio condividere con te la grande delusione di aver visto eliminata MARIA TERESA che pe… -