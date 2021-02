Elezioni in Catalogna: i socialisti all’attacco della galassia indipendentista. Le sorti del voto nelle mani degli indecisi (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Catalogna va al voto, ma i pronostici a ridosso dalle Elezioni del 14 febbraio sono incerti. Da quando il ministro della Sanità spagnolo Salvador Illa si è dimesso per candidarsi con i socialisti regionali, i sondaggi hanno segnalato un indebolimento del fronte indipendentista. La mossa del premier Pedro Sánchez per recuperare terreno nella comunità autonoma più complicata sta sortendo l’effetto sperato: il suo candidato è dato primo al 22%. Ma comunque non basterebbe per governare e a poco servirebbero i voti di alleati come Podemos. I socialisti devono sperare che i partiti indipendentisti non raggiungano i voti sufficienti per replicare l’attuale alleanza, formata da Junts x Catalunya, la formazione di Carles Puigdemont, al 20% nei sondaggi, ed Esquerra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lava al, ma i pronostici a ridosso dalledel 14 febbraio sono incerti. Da quando il ministroSanità spagnolo Salvador Illa si è dimesso per candidarsi con iregionali, i sondaggi hanno segnalato un indebolimento del fronte. La mossa del premier Pedro Sánchez per recuperare terreno nella comunità autonoma più complicata sta sortendo l’effetto sperato: il suo candidato è dato primo al 22%. Ma comunque non basterebbe per governare e a poco servirebbero i voti di alleati come Podemos. Idevono sperare che i partiti indipendentisti non raggiungano i voti sufficienti per replicare l’attuale alleanza, formata da Junts x Catalunya, la formazione di Carles Puigdemont, al 20% nei sondaggi, ed Esquerra ...

