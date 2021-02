Eiyuden Chronicle | Hundred Heroes | il successore spirituale di Suikoden sarà pubblicato da 505 Games

(Di venerdì 12 febbraio 2021) 505ha stretto una collaborazione con Rabbit & Bear Studios per pubblicare il nuovo JRPG dello studio di Tokyo. Con un'ambientazione unica, una trama accuratamente realizzata e un enorme cast di personaggi,è una celebrazione del genere JRPG prontamente associato allo Studio Lead Yoshitaka Murayama (I & II) e al Game Director Osamu Komuta. "Per molti anni abbiamo sognato di sviluppare un gioco per gli appassionati del genere che celebrasse anche tutto ciò che amiamo e che abbiamo imparato come game designer", ha dichiarato lo Studio Lead Yoshitaka Murayama. "Il nostro team non vede l'ora di lavorare con 505...

Eurogamer_it : #EiyudenChronicleHundredHeroes sarà pubblicato da #505Games. - AkibaGamers : L'italiana #505Games annuncia la futura pubblicazione dell'attesissimo titolo #EiyudenChronicle Hundred Heroes. -

Ultime Notizie dalla rete : Eiyuden Chronicle

...e attiva nel mercato internazionale dei videogiochi - ha comunicato la firma di un contratto tra la controllata 505 Games e Rabbit & Bear Studios per la pubblicazione del videogioco...per la pubblicazione in tutto il mondo del videogioco" Hundred Heroes nelle versioni per personal computer e console. L'uscita del videogioco è prevista per l'esercizio al 30 ...505 Games ha stretto una collaborazione con Rabbit & Bear Studios per pubblicare il nuovo JRPG dello studio di Tokyo Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Con un'ambientazione unica, una trama accuratame ...505 Games ha annunciato di aver siglato una partnership con Rabbit & Bear Studios per la pubblicazione di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il nuovo progetto degli autori di Suikoden protagonista la ...