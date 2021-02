Effetto misure anti-Covid: il 25% degli italiani rimanderà le cure dentali (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Milano, 12 febbraio 2021) - Con l'estate la situazione sembrava essersi normalizzata, e in quasi tutto il Paese le attività erano tornate ai livelli pre-pandemia, comprese quelle relative alla cura dentale: controlli e interventi erano anzi aumentati dopo la battuta di arresto del primo lockdown nazionale. Oggi, con l'arrivo della seconda ondata di Coronavirus, la storia sembra destinata a ripetersi, e sono milioni di italiani che si stanno allontanando dalle consuete cure dentali per paura del contagio oppure per questioni di carattere economico. I risultati di una ricerca realizzata da Keystone su un campione di 1200 famiglie italiane, sono lapidari: nella situazione attuale, nella prima parte del 2021 circa un italiano su quattro della fascia 20-74 anni è intenzionato a rinunciare ai servizi dentistici, che salgono però al 40% ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Milano, 12 febbraio 2021) - Con l'estate la situazione sembrava essersi normalizzata, e in quasi tutto il Paese le attività erano tornate ai livelli pre-pandemia, comprese quelle relative alla cura dentale: controlli e interventi erano anzi aumentati dopo la battuta di arresto del primo lockdown nazionale. Oggi, con l'arrivo della seconda ondata di Coronavirus, la storia sembra destinata a ripetersi, e sono milioni diche si stanno allontanando dalle consueteper paura del contagio oppure per questioni di carattere economico. I risultati di una ricerca realizzata da Keystone su un campione di 1200 famiglie italiane, sono lapidari: nella situazione attuale, nella prima parte del 2021 circa un italiano su quattro della fascia 20-74 anni è intenzionato a rinunciare ai servizi dentistici, che salgono però al 40% ...

