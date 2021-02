Edoardo Bennato | dalle mascherine alleMaskerate

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il gesto della provocazione dello sberleffo, sono tra i ratti distintivi della carriera di. In questo filone si inserisce perfettamente il brano Maskerate un pezzo di puro rock "bennatiano", eversivo, crudo, fotografia impietosa di una realtà talmente contraddittoria, da essere al tempo stesso paradossale. Un brano folle, schizofrenico, destabilizzante per il suo contenuto strettamente collegato all'attualità, Maskerate nasce dopo la pubblicazione di una delle sue canzoni più belle di sempre, ovvero La realtà non può essere questa, canzone composta dainsieme a Eugenioe pubblicata durante il primo lockdown. "Mio fratello mi ha spronato a scrivere una canzone bennatiana, ritmica, skizofrenica, che stigmatizzasse lo scenario attuale " commenta. "Così sono partito ...

Un brano tutto da ballare che mi fa pensare ad Edoardo Bennato perché citano il cantautore. E citano pure Amadeus. 'Ma che senso ha/volere sempre troppo/pagare sempre il doppio'. Siamo d'accordo, 7,5.' Maskerate ' è il nuovo singolo di Edoardo Bennato, in onda su Radio Italia da venerdì 12 febbraio. La canzone è tratta dall'ultimo album del cantautore napoletano ' Non c'è ', che racchiude brani inediti e grandi successi ...