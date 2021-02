Ecco le quattro finaliste di Sabo Rosa, premio alla camionista dell’anno (Di venerdì 12 febbraio 2021) BOLOGNA – Per il Sabo Rosa 2021 comincia la seconda parte, quella delle votazioni online. Il tradizionale riconoscimento giunto alla sua dodicesima edizione viene conferito, in occasione della Festa della Donna, a una lavoratrice del mondo dei trasporti. La vincitrice, il prossimo 8 marzo a Bologna, riceverà come da tradizione un esemplare unico dell’ammortizzatore Sabo tinto di rosa e sarà ospitata a un pranzo in suo onore. Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) BOLOGNA – Per il Sabo Rosa 2021 comincia la seconda parte, quella delle votazioni online. Il tradizionale riconoscimento giunto alla sua dodicesima edizione viene conferito, in occasione della Festa della Donna, a una lavoratrice del mondo dei trasporti. La vincitrice, il prossimo 8 marzo a Bologna, riceverà come da tradizione un esemplare unico dell’ammortizzatore Sabo tinto di rosa e sarà ospitata a un pranzo in suo onore.

