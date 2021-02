mirko_masella : RT @sportli26181512: E se Reina si ferma? La Lazio si affida a tre baby talenti: ecco chi sono: E se Reina si ferma? La Lazio si affida a t… - sportli26181512 : E se Reina si ferma? La Lazio si affida a tre baby talenti: ecco chi sono: E se Reina si ferma? La Lazio si affida… - Gazzetta_it : #Lazio chi para se #Reina si ferma? Da #Alia a #Furlanetto a #Pereira: chi sono i baby talenti per la porta biancoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Reina ferma

La Gazzetta dello Sport

Un nuovo club, una nuova sfida, potrebbero dargli nuovi stimoli, ma la Lazio, in ottica futura, non può stare tranquilla con il solo(39 anni ad agosto). Per questo si valutano i giovani che, ...Miglior portiere: Perinil Napoli Nella risalita vertiginosa con passo da Champions League ... tanti, che ieri hanno vista la propria porta inviolata, Skorupski ,, Handanovic , Szczesny . ...Strakoska infortunato e Reina sempre in campo. A disposizione ci sono tre giovanissimi che studiano dai grandi ...ROMA - Una brutta stagione per Thomas Strakosha fin qui. Fermato dal Covid e dagli infortuni, frenato dall’ascesa di Pepe Reina, che in pochi mesi si è conquistato la Lazio e la fiducia di Simone Inza ...