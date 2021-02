E anche quest’anno, sarà il Festival degli impresari (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gli italiani in lockdown perenne hanno scoperto non il familismo amorale di Edward Banfield a Montegrano ma il familismo morale di Amadeus a Sanremo: a lui tutto il Festival, alla moglie il preFestival. Piccato, l’amabile conduttore ha sibilato: “Ci si preoccupa della moglie non dell’amante”, come a dire: io almeno pecco in grazia d’Iddio. Amadeus ci vuol dire qualcosa che non può dire? Vuole forse insinuare che il Festival è balzachiano, splendori e miserie di cortigiane? Ma restiamo ai fatti: c’è una ballerina, Giovanna Civitillo, maritata Amadeus, che conduce l’unico segmento non coperto dal marito il quale precisa: “Lei aveva una carriera artistica a prescindere da me”. Ma cosa c’entra? La “carriera artistica”, le amanti degli altri: spiegazioni di chi non ha niente da spiegare, Amadeus minacciava il gran ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gli italiani in lockdown perenne hanno scoperto non il familismo amorale di Edward Banfield a Montegrano ma il familismo morale di Amadeus a Sanremo: a lui tutto il, alla moglie il pre. Piccato, l’amabile conduttore ha sibilato: “Ci si preoccupa della moglie non dell’amante”, come a dire: io almeno pecco in grazia d’Iddio. Amadeus ci vuol dire qualcosa che non può dire? Vuole forse insinuare che ilè balzachiano, splendori e miserie di cortigiane? Ma restiamo ai fatti: c’è una ballerina, Giovanna Civitillo, maritata Amadeus, che conduce l’unico segmento non coperto dal marito il quale precisa: “Lei aveva una carriera artistica a prescindere da me”. Ma cosa c’entra? La “carriera artistica”, le amantialtri: spiegazioni di chi non ha niente da spiegare, Amadeus minacciava il gran ...

