Draghi vuole come ministro della Difesa il generale che si inchinava a Juncker (Di venerdì 12 febbraio 2021) Più dei voltafaccia dei partiti, della corsa alla santificazione, di un governo che nascerà anzitutto dentro Bankitalia, c'è una fotografia che sintetizza alla perfezione il dna del nascente esecutivo guidato da Mario Draghi, totalmente genuflesso all'Europa e ai suoi diktat. Devoto, servile, inginocchiato. Esattamente come Claudio Graziano, il generale al vertice del Comitato militare dell'Unione Europea che fece discutere per quell'inchino vistoso, cortigianesco, fatto all'allora presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. Graziano è attualmente il principale coordinatore militare delle politiche comuni di Difesa e in questi giorni il suo nome ha preso a circolare, con insistenza sempre maggiore, in quanto candidato autorevole alla poltrona di nuovo ...

