Draghi salirà oggi al Quirinale. Ma Super Mario non tratta sui ministri. Li nominerà col Colle. Voci su un possibile ingresso nell'esecutivo di Gianni Letta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono disperati. Nei partiti che hanno assicurato sostegno a Mario Draghi ormai è crisi di nervi. Il premier incaricato continua a non parlare di poltrone e, tra chi invoca spazi per le donne e chi incarichi ai migliori, la paura di restare senza un minimo di potere è grande. L'ex presidente della Bce non se ne cura e ha fatto capire che dei ministri parlerà soltanto con il Presidente della Repubblica, in un incontro che dovrebbe svolgersi domani. Dalla Lega alla sinistra sembra debbano arrendersi: nessun Ministero di peso sembra verrà offerto ai politici e per tornare a Palazzo Chigi dovranno accontentarsi di qualche strapuntino. ORE FRENETICHE. Draghi sulla squadra sta lavorando in grande silenzio, sicuro che ormai il suo esecutivo è blindato e che in Italia l'unico suo vero referente è il Capo dello Stato. Chiamerà ... Leggi su lanotiziagiornale

