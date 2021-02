Draghi indica la nuova direzione | lo stolto guarda la riconferma dei ministri politici

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La priorità dell’Italia, come abbiamo scritto prima ancora che cominciasse la crisi favolosa che ci ha finalmente liberato di Giuseppe Conte e di Rocco Casalino, era appunto quella di rimuovere Giuseppe Conte e Rocco Casalino da Palazzo Chigi, scrivere un Recovery plan serio e accettabile, organizzare una campagna nazionale di vaccinazione, far tornare i ragazzi a scuola e risolvere le liti tra comari con le Regioni. Con grande sapienza politica, Marioha formato un governo che raggiunge tutti o quasi questi obiettivi: Conte non c’è più se non nel cuore di Travaglio e, ahimè, di Giuliano Ferrara, Casalino presenta le sue memorie di successo, il team recovery è stato sostituito in toto, giubilati Lucia Azzolina e Francesco Boccia. È rimasto in pista solo l’altro saggista del team precedente, Roberto Speranza alla Sanità, ma si confida ancora sulla sostituzione di ...