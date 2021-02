Draghi incontra i suoi ministri | tra poche ore salirà al Quirinale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – Il presidente incaricato, Mario Draghi, sta chiamando uno per volta i ministri scelti per formare il nuovo Governo. A quanto si è capito bisognerà aspettare ancora, c’è bisogno di altro tempo perché non tutte le caselle sono state messe al loro posto. E solo quando il quadro sarà completo Draghi salirà al Quirinale per sciogliere la riserva e informare il Capo dello Stato. È ancora possibile che ciò avvenga questa sera, altrimenti si slitterà a domani. E sempre domani, salvo imprevisti, oltre a conoscere i nomi dei nuovi ministri ci sarà anche il giuramento. Da quel momento il nuovo Presidente del Consiglio e il suo esecutivo saranno nella pienezza dei poteri.

Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio i rappresentanti di @WWFitalia,… - Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio rappresentanti di @cgilnazionale,… - Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio le delegazioni di… - P1Uby : #Mattarella incontra Draghi a Montecitorio alle 19:00. Che salta? #leredita o #isolitiignoti? - PierluigiVinai : RT @AnciLiguria: #CiitàItalia Anci incontra Draghi e presenta 10 interventi concreti per far ripartire l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi incontra

Se un sistema così velocelentezze, il risultato sarà devastante. Mi riferisco alla ... e il governo che sta per nascere con la guida preziosa e sapiente di Mario, sfrutti a pieno la ...E in serata il gruppo anti -che nei giorni scorsi aveva dato vita a un 'vaffa - day' per il premier incaricato, siin video conferenza per parlare della possibilità di far nascere '...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il premier incaricato Mario Draghi al Quirinale, si forma il nuovo Governo ...Mario Draghi salirà al Quirinale oggi alle ore 19 per incontrare il capo dello Stato, Sergio Mattarella . La notizia è stata ...