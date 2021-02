Draghi è stato voluto dall’asse Berlino-Parigi-Bruxelles? (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Thomas Fazi. «Uomini dell’entourage di Sergio Mattarella, la Commissione europea di Ursula von der Leyen e le cancellerie di Berlino e Parigi hanno spinto per la sostituzione di Draghi subito dopo la lettura della prima bozza del Recovery Plan», dice un anonimo tecnico del MEF intervistato da Domani. Ovviamente la retorica è sempre la solita: il Recovery Fund rappresenta un’occasione storica per l’Italia e i nostri cari partner europei erano preoccupati che non sapessimo sfruttare al meglio tutti questi fantastiliardi messi generosamente a disposizione dall’Europa, e quindi hanno pensato bene di togliere di mezzo Conte per mettercene uno più competente. Il tutto ovviamente nel nostro interesse. Inutile dire che si tratta di una narrazione risibile. Come diciamo da tempo, il Recovery Fund non serve di certo ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Thomas Fazi. «Uomini dell’entourage di Sergio Mattarella, la Commissione europea di Ursula von der Leyen e le cancellerie dihanno spinto per la sostituzione disubito dopo la lettura della prima bozza del Recovery Plan», dice un anonimo tecnico del MEF intervida Domani. Ovviamente la retorica è sempre la solita: il Recovery Fund rappresenta un’occasione storica per l’Italia e i nostri cari partner europei erano preoccupati che non sapessimo sfruttare al meglio tutti questi fantastiliardi messi generosamente a disposizione dall’Europa, e quindi hanno pensato bene di togliere di mezzo Conte per mettercene uno più competente. Il tutto ovviamente nel nostro interesse. Inutile dire che si tratta di una narrazione risibile. Come diciamo da tempo, il Recovery Fund non serve di certo ...

ItaliaViva : L'idea che Draghi sia stato lasciato dalla cicogna davanti a Montecitorio non è corretta. Piaccia o no è frutto del… - gaiatortora : Se Draghi facesse tutto ciò che fino a ieri è stato fatto (anche nella ritualità o non istituzionale) vorrebbe dire… - Giorgiolaporta : Se penso che fino a 10 giorni fa avevamo a Palazzo Chigi un signor #Conte che faceva attendere il Capo dello Stato… - Pedro69280970 : RT @Giorgiolaporta: Se penso che fino a 10 giorni fa avevamo a Palazzo Chigi un signor #Conte che faceva attendere il Capo dello Stato per… - MaurinoSava : RT @francofontana43: Si può dire che la gestione della crisi è stata opaca? Si può dire che la scelta di Mattarella è un vulnus per la demo… -