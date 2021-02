Draghi avoca a sé l’economia ma non lascia a mani vuote i partiti La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 febbraio 2021) È un governo tecnico-politico, anzi più politico che tecnico ma presieduto da quel super tecnico in dotazione alla Repubblica che è Mario, quello che apre la seconda parte della legislatura più “pazza” e improbabile del mondo. Nella sua composizione troviamo esponenti deiche già si erano provati sotto i due governi presieduti da Giuseppe Conte (Cinque Stelle, Lega, Partito Democratico, Italia Viva), ma anche di quel partito-cerniera che è al suo esordio in maggioranza in questa legislatura ma che è sempre più importante nella dialettica europea in quanto afferente al gruppo dei popolari. Mi riferisco a Forza Italia che entra con tre suoi esponenti di peso quali Renato Brunetta, Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini. I nomi scelti fra le forze della nuova maggioranza delineano un contorno preciso al loro interno: sono stati scelti i più ...