Draghi al Quirinale | nasce il nuovo governo VIDEO

(Di venerdì 12 febbraio 2021)il. In serata il Premier incaricato Marioè salito alper sciogliere la riserva, sottoponendo al Presidente Mattarella le proposte relative alla nomina dei Ministri, ai sensi dell’articolo 92 della Costituzione. Per quanto riguarda la squadra dinumerose conferme, si tratterà di untecnico-politico con il ritorno del Ministero per il Turismo e con la creazione del Ministero per la Transizione Ecologica (ex Ministero Ambiente), assorbendo le competenze in materia energetica e che presiederà il Comitato Interministeriale per il coordinamento delle attività concernenti la transizione ecologica, affidato al Prof. Roberto Cingolani, docente di Fisica e dal 2019 responsabile dell’innovazione tecnologica di Leonardo ...