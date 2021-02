Draghi accetta l’incarico | domani il giuramento Nasce il nuovo governo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il premier incaricato Marioal Quirinale per sciogliere la riserva ed iniziare di fatto la sua esperienza da Presidente del Consiglio del. Il premier incaricato Mariomette fine alla crisi diandando al Colle e sciogliendo positivamente la riserva sulche gli era stato affidato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi, alle ore 19.00, al Palazzo del Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato, Professor Mario, si legge nella nota condivisa sul sito del Quirinale. Di seguito il video della diretta dal Quirinale. Finisce la crisi di, Marioal Quirinale con la lista dei ...

di buon grado il contratto di governo con la Lega e si lancia in una dura campagna contro il "Pd di Bibbiano" . Nel maggio del 2018 chiede l'impeachment del capo dello Stato. Non l'unico ...Alessandro Di Battista , il giorno dopo il via libera dagli iscritti a Rousseau all'appoggio al governoe alla (conseguente) decisione di 'farsi da parte' perché non'un governo con ...“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il professor Mario Draghi il quale ha accettato l’incarico di formare il governo. Il professor Draghi ...ROMA – Mario Draghi ha sciolto la riserva e accettato definitivamente l’incarico di dare vita a un nuovo governo. L’annuncio è stato dato dal segretario Generale della presidenza della Repubblica, Ugo ...