Dpcm | spostamenti tra regioni e prossime riaperture di cinema | teatri e palestre Il piano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Mentre i cittadini attendono l’insediamento di un nuovo esecutivo, Mario Draghi lavora alla sua squadra di Governo e la pandemia non ferma il suo corso. Gli occhi sono già puntati verso il prossimoche dovrebbe entrare in vigore dal 6 marzo, tra le richieste dellesuglie la necessità di valutare nuove aperture come quelle ditra“L’orientamento della Conferenza delleè di richiedere di prorogare il decreto legge che vieta glida una Regione all’altra, anche per la zona gialla“, questo rivela il presidente Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, dopo la Conferenza delle ...

riktroiani : #Covid, Verso lo stop agli spostamenti tra #regioni fino al 5 Marzo. La misura è caldeggiata anche dagli enti local… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Dpcm Zona gialla e arancione, #spostamenti fra Regioni: stop prorogato al 5 marzo - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Dpcm Zona gialla e arancione, #spostamenti fra Regioni: stop prorogato al 5 marzo - RassegnaZampa : #Dpcm Zona gialla e arancione, #spostamenti fra Regioni: stop prorogato al 5 marzo - PolicyMaker_mag : Il #Dpcm entrato in vigore dal 16 gennaio e valido fino 5 marzo prevede il divieto di #spostamenti tra #regioni, an… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm spostamenti

TGCOM

... che sembra ormai certo, per prorogare al 5 marzo il blocco deglitra le Regioni. La ... è caldeggiata dalle Regioni che però chiedono che nel nuovosi valuti la possibile riapertura ...E' quanto emerso dalla Conferenza Stato - Regioni , in vista della scadenza dell'ultimo, ...della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il Dl che vieta glida una ...Clicca e condividi l'articoloLo stop agli spostamenti anche tra Regioni gialle è in vigore fino al 15 febbraio ma potrebbe essere protratto fino al 5 marzo, quando scade il dpcm con le misure anti con ...Le Regioni sono compatte, serve prudenza per uscire dall’incubo Covid. Per questo chiederanno al Governo la proroga del decreto che vieta gli spostamenti anche dopo il 15 febbraio seppure in zona gial ...