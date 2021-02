Douglas Costa: «Il Milan non mi ha chiamato. Agnelli-Conte? Bella storia» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Douglas Costa torna a parlare della Serie A e di quello che accade nel campionato italiano: le sue dichiarazioni Douglas Costa, che ieri ha alzato al cielo il Mondiale per Club con il Bayern Monaco, parla tramite una delle “room” di ClubHouse, social network che sta impazzando. Ecco le sue parole sui temi del campionato italiano. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI Douglas Costa SU JUVENTUS NEWS 24 CALCIOMERCATO – «Io al Milan? Non lo so, nessuno mi ha chiamato». LITE Agnelli Conte – «Bella storia. A me non piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi». ALLENATORI – «Il miglior allenatore che ho avuto? Guardiola». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021)torna a parlare della Serie A e di quello che accade nel campionato italiano: le sue dichiarazioni, che ieri ha alzato al cielo il Mondiale per Club con il Bayern Monaco, parla tramite una delle “room” di ClubHouse, social network che sta impazzando. Ecco le sue parole sui temi del campionato italiano. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DISU JUVENTUS NEWS 24 CALCIOMERCATO – «Io al? Non lo so, nessuno mi ha». LITE– «. A me non piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi». ALLENATORI – «Il miglior allenatore che ho avuto? Guardiola». Leggi su Calcionews24.com

