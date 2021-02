Douglas Costa al Milan: l’ex Juventus risponde ai tifosi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Douglas Costa è stato acCostato al Milan di recente: l’ex Juventus ha risposto alle domande dei tifosi sui rossoneri E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Douglas Costa. Il brasiliano ieri si è laureato campione del mondo con il Bayern Monaco ma difficilmente la sua esperienza in Germania si prolungherà oltre questa stagione. I Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 febbraio 2021)è stato acto aldi recente:ha risposto alle domande deisui rossoneri E’ ancora tutto da scrivere il futuro di. Il brasiliano ieri si è laureato campione del mondo con il Bayern Monaco ma difficilmente la sua esperienza in Germania si prolungherà oltre questa stagione. I Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : Discretamente fortunato Douglas Costa: in prestito dalla Juventus al BayernM, ha giocato 11 partite (1 gol) ma è Ca… - NBaccani : RT @CavBiancoNero3: I Cartonati che fanno batuttine a Douglas Costa “è bastato andare via dalla Juve per vincere fuori dall’Italia” fanno t… - CasariniR : RT @CavBiancoNero3: I Cartonati che fanno batuttine a Douglas Costa “è bastato andare via dalla Juve per vincere fuori dall’Italia” fanno t… - LorenzoIoanna : RT @CavBiancoNero3: I Cartonati che fanno batuttine a Douglas Costa “è bastato andare via dalla Juve per vincere fuori dall’Italia” fanno t… - ingrid_perrod : RT @CavBiancoNero3: I Cartonati che fanno batuttine a Douglas Costa “è bastato andare via dalla Juve per vincere fuori dall’Italia” fanno t… -