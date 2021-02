Dopo le frasi sessiste si dimette il capo delle Olimpiadi di Tokyo

infoitsport : Tokyo 2020, presidente Yoshiro Mori verso le dimissioni dopo le frasi sessiste - infoitinterno : Morra indagato per le frasi dopo la morte di Jole Santelli: «Notizia dopo annuncio dell'audizione di Palamara» - VirginiaMeli3 : Comunque pensando, a Giulia domani non conviene nominare Stefania, perché andrebbe 100/100 in nomination con lei.… - MatiFarioli : QUI SI CAPISCE LA VITA VERA?? Dopo queste poche frasi ma che arrivano dritte al cuore vi dico buonanotte popolo di… - ElizabethRavag1 : RT @65_virna: Eccone un altro di loro, sempre di quel movimento, colui che ha pronunciato quelle frasi incresciose dopo la perdita di Jol… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo frasi

la Repubblica

... investite in ultimo dallo scandalo che ha travolto Yoshiro Mori: l'anziano ex primo ministro giapponese, presidente del Comitato promotore dei giochi, costretto a dimettersi per una raffica di...Si tratta, però di una calma apparente: pocoil via al processo, l'accusa è andata subito all'... fatti in cui morirono delle persone' : Ted Lieu parte da questeper spiegare ulteriormente ...1 Rinviate causa Covid, falcidiate dalle esclusioni della ‘guerra mondiale’ sul doping e ora decapitate anche ai vertici dell’organizzazione. Non nascono decisamente sotto una buona stella le prossimi ...Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev’essere responsabile delle proprie scelte”). Il fascicolo su Morra era stato aperto dopo le frasi sulla presidente della Regione Cala ...