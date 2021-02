Dopo Di Battista chi potrebbe lasciare il Movimento 5 Stelle?

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021)il voto su Rousseau che ha confermato che ilentrerà nella maggioranza che sosterrà il governo Draghi Alessandro Diha annunciato in una diretta Facebook il suo abbandono: “Accetto la votazione ma non posso digerirla. Da tempo non sono d’accordo con le decisioni dele ora non posso che farmi da parte”, spiega aggiungendo “Non posso far altro, da ora in poi, che parlare a nome mio e farmi da parte, se poi un domani la mia strada dovesse incrociare di nuovo quella del M5S lo vedremo, dipenderà esclusivamente da idee politiche, atteggiamenti e prese di posizione, non da candidature o ruoli”.di lui chiro essere, e quanti sono, i parlamentari 5, che lasciano il ...