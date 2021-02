Donne nella scienza: tra precarietà e sfide. Tre testimonianze (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Giornata internazionale delle Donne e delle ragazze nelle scienze, istituita dall’ONU allo scopo di ispirare le ricercatrici di domani ed evidenziare la necessità di raggiungere la parità di genere nella ricerca. L’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano ha scelto di festeggiare raccontando 3 storie di professioniste che attraverso il loro lavoro ogni giorno testimoniano che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere è un fattore imprescindibile per il progresso della ricerca medica. Essere ricercatrice e mamma: in Italia è ancora una sfida Se, come si evince dal recente dossier pubblicato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), organo consultivo e propositivo del Ministero dell’Istruzione, il numero di Donne e uomini che scelgono di laurearsi in Scienze Mediche in Italia è lo stesso, il divario si evidenzia nel proseguo della ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Giornata internazionale dellee delle ragazze nelle scienze, istituita dall’ONU allo scopo di ispirare le ricercatrici di domani ed evidenziare la necessità di raggiungere la parità di generericerca. L’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano ha scelto di festeggiare raccontando 3 storie di professioniste che attraverso il loro lavoro ogni giorno testimoniano che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere è un fattore imprescindibile per il progresso della ricerca medica. Essere ricercatrice e mamma: in Italia è ancora una sfida Se, come si evince dal recente dossier pubblicato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), organo consultivo e propositivo del Ministero dell’Istruzione, il numero die uomini che scelgono di laurearsi in Scienze Mediche in Italia è lo stesso, il divario si evidenzia nel proseguo della ...

