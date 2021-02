Domeniche ecologiche | domenica blocco del traffico a Roma – orari

Leggi su funweek

(Di venerdì 12 febbraio 2021)delIl 14 Febbraio 2021 nuovo appuntamento con le “”. Si dispone il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL “Fascia Verde”, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone alimitato. Laecologica del 14 febbraio prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL “Fascia Verde”. Ildelsarà in vigore nelle fascee 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a...