Diplomazia vaccinale | Ue fuori gioco Mentre avanza l’offensiva Sputnik

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nella guerra mondiale dei vaccini, la Ue in questa prima fase sta perdendo la battaglia geopolitica. L’Europa è paralizzata dalla mancanza di dosi per i propri cittadini e quindi, al di là delle belle parole sul vaccino «bene universale», delle molte promesse fatte ai paesi poveri più vicini (Balcani e Africa) e del finanziamento di un quarto del programma Covax dell’Oms (500 milioni su 2 miliardi), non solo èdaldellache infuria nel mondo, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.