Dinamo Sassari-Pesaro | Coppa Italia | come seguire il match

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 12 febbraio 2021)è la sfida in programma oggi, venerdì 12 febbraio con palla a due che scatterà alle ore 20.45. Ilè valevole per i quarti di finale di2021. Sulla carta ad essere favoriti sembrano gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco. Queste le parole del coach dellain conferenza stampa.: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pozzecco e l’identità di una squadra da ritrovare presto Lavince e convince in Danimarca Cremona-rinviata per Covid. Gli aggiornamenti Il punto di Sardara sulla stagione. Le parole del presidente della ...