“Didattica digitale per tutte le scuole fino alla fine dell’emergenza Covid-19”. La petizione sfonda la quota delle 12mila firme (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dad per "ogni ordine e grado" fino al permanere della "situazione di grave rischio contagio" e fino alla "pubblicazione da parte del Ministero dell'Istruzione dei dati reali del contagio Covid nelle scuole, tra bambini, ragazzi e studenti in genere, insegnanti, Ata nonché i dati sul numero di morti in queste categorie". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dad per "ogni ordine e grado"al permanere della "situazione di grave rischio contagio" e"pubblicazione da parte del Ministero dell'Istruzione dei dati reali del contagionelle, tra bambini, ragazzi e studenti in genere, insegnanti, Ata nonché i dati sul numero di morti in queste categorie". L'articolo .

