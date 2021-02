Di Maio fa il bis alla Farnesina. Chi è e cosa pensa il ministro degli Esteri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Luigi Di Maio sarà ancora il ministro degli Esteri del governo italiano. A confermarlo il premier incaricato Mario Draghi dal Quirinale dopo aver sciolto la riserva. Per la Farnesina una scelta di continuità. L’ex capo del Movimento Cinque Stelle continuerà a guidare la diplomazia italiana. Tra i fondatori del Movimento, cui ha aderito nel lontano 2007, Di Maio è il nome politico per eccellenza del nuovo governo “tecnico” di Draghi. La riconferma è dunque un riconoscimento del lavoro portato a termine al ministero degli Esteri da quando è approdato nel settembre del 2019. In una lunga intervista rilasciata questo autunno a Formiche.net, il ministro ha spiegato quali sono i capisaldi della politica estera italiana. Atlantismo e ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Luigi Disarà ancora ildel governo italiano. A confermarlo il premier incaricato Mario Draghi dal Quirinale dopo aver sciolto la riserva. Per launa scelta di continuità. L’ex capo del Movimento Cinque Stelle continuerà a guidare la diplomazia italiana. Tra i fondatori del Movimento, cui ha aderito nel lontano 2007, Diè il nome politico per eccellenza del nuovo governo “tecnico” di Draghi. La riconferma è dunque un riconoscimento del lavoro portato a termine al ministeroda quando è approdato nel settembre del 2019. In una lunga intervista rilasciata questo autunno a Formiche.net, ilha spiegato quali sono i capisaldi della politica estera italiana. Atlantismo e ...

