Di Battista lascia il M5s | secondo voi adesso che cosa farà?

Agenzia_Ansa : Alessandro Di Battista lascia M5S dopo il sì al governo Draghi su Rousseau: 'Non riesco ad accettare di sedermi con… - Agenzia_Ansa : ?? M5s, Di Battista lascia il Movimento: 'Non posso accettare un Governo con queste forze politiche, mi faccio da pa… - ilpost : Alessandro Di Battista ha lasciato il Movimento 5 Stelle - dade1173 : RT @LiveSpinoza: Di Battista lascia il M5S. Ora tornerà a fare il... aspe', che cazzo faceva Di Battista? [@Mordicchio90] - PalermoToday : Draghi, la troika, il complottismo a 5 stelle: perché Di Battista lascia il MoVimento dal tinello di casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Battista lascia

Orizzonte Scuola

... i partiti rimasti al buio I nomi in campo: Franco e Cartabia restano in pole, l'ipotesi Bianchi per l'istruzione Di. L'eterno stare fuori di Ale il ribelle che Grillo immaginava suo "...Di: "Mi faccio da parte" Rousseau, il risultato del voto sul governo Draghi: sì del 59,3% Mario e Beppe, la strana coppia Davide Casaleggio: "Adesso governare sarà complicato" Anche la ..."Da ora in poi non parlero' piu' a nome del Movimento cinque stelle, anche perche' il Movimento cinque stelle non parla a nome mio".Il "banchiere di Dio" è grillino. Ora lo certifica anche la piattaforma Rousseau. Il Movimento 5 Stelle cambia pelle per la terza volta in tre anni di ...