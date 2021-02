Di Battista lascia il M5S: riceve tessera onoraria da Forza Nuova (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alfie Borromeo Sui social, tutti parlano di Alessandro Di Battista. Il video messaggio con cui ha annunciato l’addio al Movimento 5 Stelle, in seguito al voto sulla piattaforma Rousseau che ha certificato il sostegno al nuovo governo guidato da Mario Draghi, è diventato virale in pochi minuti. Su Twitter, l’hashtag #DiBattista è tra i più usati in Italia. Ma l’illustre dissidente non è passato inosservato nemmeno ai politici: Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, ha comunicato di avergli fatto ricevere la tessera onoraria. Di Battista lascia il M5S: riceve tessera onoraria da Roberto Fiore di Forza Nuova L’annuncio è arrivato direttamente dal ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alfie Borromeo Sui social, tutti parlano di Alessandro Di. Il video messaggio con cui ha annunciato l’addio al Movimento 5 Stelle, in seguito al voto sulla piattaforma Rousseau che ha certificato il sostegno al nuovo governo guidato da Mario Draghi, è diventato virale in pochi minuti. Su Twitter, l’hashtag #Diè tra i più usati in Italia. Ma l’illustre dissidente non è passato inosservato nemmeno ai politici: Roberto Fiore, leader di, ha comunicato di avergli fattore la. Diil M5S:da Roberto Fiore diL’annuncio è arrivato direttamente dal ...

