Di Battista lascia il M5S | “Non riesco a digerire il governo Draghi” Il video

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Diil M5S: “Nonil” Alessandro Diha diffuso sui suoi canali social unmessaggio in cui annunciava di accettare la decisione della base del MoVimento 5 Stelle di sostenere il, ma di non poterla condividere al punto di essere costretto ad abbandonare il M5s. Fonte: Facebook Alessandro Di

Ultime Notizie dalla rete : Battista lascia

Diil M5s, ma quanto sarà ampia la spaccatura? Resta da vedere quanto sarà ampia la spaccatura che la decisione di entrare a far parte di una maggioranza con Berlusconi, Renzi e ...Leggi anche > 'La prima tessera onoraria di Forza Nuova del 2021 va al buon Diche ha saputo dire 'no' all'ultimo trasformismo di Grillo. Bruxelles ed euro sono oggi gli assi portanti dell'...L'annuncio durante una diretta Facebook: "in questo momento il M5s non parla a nome mio. E dunque non posso fare altro che farmi da parte" La ...Sui social, tutti parlano di Alessandro Di Battista. Il video messaggio con cui ha annunciato l’addio al Movimento 5 Stelle, in seguito al voto sulla ...