Di Battista contro il Movimento 5 Stelle | “Governo Draghi | ne valeva la pena?”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tra le voci più in contrasto con la formazione delc’è quella di Alessandro Di, ormai ai margini delche, a suo dire, avrebbe tradito gli ideali. Con un post pubblicato subito dopo la comunicazione del nuovo premier circa i ministri dell’esecutivo, “Dibba” prende di mira il suo ormai passato partito politico e si schiera in aperta polemica nei confronti della maggioranza: “Nela?”, scrive su Facebook in maniera provocatoria. SportFace.

...campagnail "Pd di Bibbiano" . Nel maggio del 2018 chiede l'impeachment del capo dello Stato. Non l'unico errore di cui si rende protagonista insieme all'amico - nemico Alessandro Di, ......dei 5 stelle - tramite piattaforma Rousseau e nonostante il mal di pancia di Alessandro Di... Meloni ha ricordato che lei da sempre è statai governi tecnici. Poi la zampata: "E' ...Tra le voci più in contrasto con la formazione del governo Draghi c’è quella di Alessandro Di Battista, ormai ai margini del Movimento 5 Stelle che, a suo dire, avrebbe tradito gli ideali. Con un post ...ROMA - "E' partita la 'rappresaglia' mediatica contro di me dai giornali berlusconiani. Per quale ragione? Per articoli come questo! Qui ho messo in fila ...