Deadpool: quando un cinecomic ci salvò dai cinecomics (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cinque anni fa, il dissacrante Deadpool faceva la sua comparsa sul grande schermo e contribuiva a ridimensionare un genere ormai ipertrofico. Pochissimi personaggi dei fumetti possono vantare un'originalità e un'importanza pari a quella di Deadpool negli ultimi trent'anni. Creato da Fabian Nicieza e Rob Liefeld, il mercenario più logorroico di sempre è diventato in breve un vero e proprio mattatore, un simbolo di irriverenza e sperimentazione narrativa, distinguendosi in modo assolutamente unico rispetto ad ogni altro "collega". Chiaro che quando nel 2016 uscì il primo film a lui dedicato, diretto da Tim Miller, le attese fossero altissime. Per fortuna non sono state disattese. Ora, dopo cinque anni, bisogna ammettere che Deadpool è stato una ventata d'aria fresca, un toccasana per un … Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cinque anni fa, il dissacrantefaceva la sua comparsa sul grande schermo e contribuiva a ridimensionare un genere ormai ipertrofico. Pochissimi personaggi dei fumetti possono vantare un'originalità e un'importanza pari a quella dinegli ultimi trent'anni. Creato da Fabian Nicieza e Rob Liefeld, il mercenario più logorroico di sempre è diventato in breve un vero e proprio mattatore, un simbolo di irriverenza e sperimentazione narrativa, distinguendosi in modo assolutamente unico rispetto ad ogni altro "collega". Chiaro chenel 2016 uscì il primo film a lui dedicato, diretto da Tim Miller, le attese fossero altissime. Per fortuna non sono state disattese. Ora, dopo cinque anni, bisogna ammettere cheè stato una ventata d'aria fresca, un toccasana per un …

