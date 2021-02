De Luca stuzzica Grillo | “Transizione ecologica? E’ come il Ministero delle Galassie…”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVincenzo Desarcastico, durante il consueto appuntamento social del venerdì, sulla proposta di Beppedi istituire undella. “Avremo unalle galassie, sarà affidato a una persona di alto profilo, credo Giordano Bruno che sta aspettando da un po’ a piazza Campo dei Fiori. E’ per tutti noi un elemento di grande consolazione”, dice. Il presidente della regione Campania dice poi di essere prudente sulla formazione del nuovo esecutivo perché “non ho ancora ascoltato da nessuno la parola Mezzogiorno. Devo dire che si è conclusa in maniera un po’ strana l’esperienza di Giuseppe Conte. Personalmente non ho capito quello che pensasse su temi decisivi dell’azione di governo: la sicurezza, la giustizia, il ...