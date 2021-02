De Luca: “Rispetto Draghi ma sono diffidente. Ministero alla Transizione ecologica? Come quello alle Galassie affidato a Giordano Bruno” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “C’è per tutti noi un grande elemento di consolazione. Abbiamo appreso da Beppe Grillo che si realizzerà il Ministero della Transizione ecologica. Niente di meno. Avremo il Ministero alle Galassie. Non potrà che essere affidato a una persona di alto profilo, diciamo Giordano Bruno, che credo stia aspettando a Campo dei Fiori di essere convocato”. Così, nella sua consueta diretta video su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ironizza sul dicastero della Transizione ecologica, aggiungendo: “Io guardo con terrore a questa prospettiva. Già il Ministero dell’Ambiente era una cosa complicata, questo dicastero deve accorpare varie direzioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “C’è per tutti noi un grande elemento di consolazione. Abbiamo appreso da Beppe Grillo che si realizzerà ildella. Niente di meno. Avremo il. Non potrà che esserea una persona di alto profilo, diciamo, che credo stia aspettando a Campo dei Fiori di essere convocato”. Così, nella sua consueta diretta video su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ironizza sul dicastero della, aggiungendo: “Io guardo con terrore a questa prospettiva. Già ildell’Ambiente era una cosa complicata, questo dicastero deve accorpare varie direzioni di ...

